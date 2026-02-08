エールディヴィジ 25/26の第22節 トウェンテとヘーレンフェインの試合が、2月8日04:00にデ・グロールシュ・フェステにて行われた。

トウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはアムリショ・ファンアクセルドンヘン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブラウウェルス（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。トウェンテのラミズ・ゼルーキ（MF）がゴールを決めてトウェンテが先制。

さらに30分トウェンテが追加点。マツ・ロツ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とトウェンテがリードしてハーフタイムを迎えた。

ヘーレンフェインは後半の頭から選手交代。アムリショ・ファンアクセルドンヘン（FW）からラッセ・ノルダス（FW）に交代した。

54分トウェンテが追加点。サム・ラマース（FW）のアシストからダーン・ロッツ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

61分、ヘーレンフェインは同時に2人を交代。ジェイコブ・トレンスコウ（MF）、サム・カーステン（DF）に代わりルカ・オイエン（FW）、マクサンス・リベラ（MF）がピッチに入る。

63分トウェンテが追加点。クリスティアン・フリンソン（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

69分、トウェンテは同時に2人を交代。ロビン・プレパー（DF）、ラミズ・ゼルーキ（MF）に代わりルート・ナイスタト（DF）、マティアス・ジョロ（MF）がピッチに入る。

69分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ルーク・ブラウウェルス（MF）からニコライ・ホップランド（DF）に交代した。

76分、トウェンテが選手交代を行う。ソンドレ・オージャセテル（MF）からマルコ・ピアツァ（FW）に交代した。

79分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。バシリオス・ザガリティス（DF）からフリスティアン・ペトロフ（DF）に交代した。

82分、トウェンテは同時に2人を交代。クリスティアン・フリンソン（MF）、ダーン・ロッツ（FW）に代わりGroenewald Nigel（FW）、アルノ・ベルスフーレン（MF）がピッチに入る。

84分トウェンテが追加点。アルノ・ベルスフーレン（MF）のアシストからサム・ラマース（FW）がゴールで5-0。5点差となる。

以降は試合は動かず、トウェンテが5-0で勝利した。

なお、トウェンテは44分にダーン・ロッツ（FW）に、またヘーレンフェインは52分にマーカス・リンデイ（MF）、75分にオリバー・ブラユデ（MF）、86分にマクサンス・リベラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 06:01:13 更新