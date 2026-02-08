サッカー選手の旦那が羨ましい…韓国美女アナ、想像を凌駕するプロポーションで視線強奪

現役プロサッカー選手を夫に持つ韓国の美女アナウンサー、クァク・ミンソンのプロポーションが話題だ。

クァク・ミンソンは最近、インスタグラムを更新。「2026 Beauty and Healing♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、宿泊先の浴室と見られるスペースでくつろぐクァク・ミンソンが写っている。白を基調とした水着に身を包み、ロングヘアを胸元まで垂らしてこちらをじっと見つめている。

華奢な肩のラインはさることながら、ボリューミーさが際立つプロポーションを惜しげもなく披露し、人々を釘付けにさせていたクァク・ミンソン。彼女の投稿には、「とんでもなく美しい」「魅力的です」「ビューティの擬人化」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

クァク・ミンソンは1992年3月4日生まれの33歳。大学を経て2016年にMTNのアナウンサーとしてデビューし、ゲーム専門チャンネルなどを経て現在はSTARITエンターテインメント所属で芸能活動を行っている。近年は韓国プロサッカーKリーグを中継する「Coupang Play」のリポーターなども務めており、自身のSNSでサッカーチームのユニホームを着用した写真を多く投稿することから“サッカー女神”の愛称も持つ。

左がソン・ミンギュ、右がクァク・ミンソン（写真＝クァク・ミンソンInstagram）

そんなクァク・ミンソンは、2023年12月に7歳年下のプロサッカー選手ソン・ミンギュとの熱愛説が報じられ、昨年12月に結婚式を挙げた。昨年5月には、ソン・ミンギュが公式戦で得点した直後、カメラに向かって片膝をつき指輪を捧げるような“公開プロポーズ”のゴールパフォーマンスを披露して注目を集めた。