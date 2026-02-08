ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」のメンバーで、長期療養中の西村乙輝（いつき＝15）が7日、約2カ月半ぶりに自身のブログを更新。ファンを喜ばせた。

西村にとって、2月7日はハロプロ研修生に加入してちょうど2年となる日。ブログでは「お久しぶりです。西村乙輝です」と書き始め、他の研修生との思い出などを振り返り「もう2年かあ。色んなことがあった2年」などとつづった。

西村は昨年8月、つばきファクトリーに加入。しかし「医師より“適応障害の疑いがある症状が認められる”との診断を受けました」（所属事務所）と昨年11月末から活動を休止している。

この日更新したブログでは「最近、髪を切ったんですしょ。ドライヤーがめっちゃ楽。絡まなくなったし、最高だぜ」と近況を報告。

そして「クリスマスとかお正月とかブログ書こう！って思ってたんだけど、なかなか書けずにやっと書けました。やったー」と続けた。

つばきファクトリーの他のメンバーも、それぞれのブログで西村の研修生加入2周年を祝福。土居楓颯（15）は「乙輝ちゃんおめでとう！！乙輝ちゃんにおかえりが言える日までこの場所を守って暖めて、待ち続けたいです」。

豫風瑠乃（18）も「加入2周年おめでとぉ。またいつきchanとパフォーマンスができますように」と復帰を待ち望んだ。

ファンからも「ブログ書いてくれてありがとう」「髪切ったんだね！みてみたい！！」などの声が数多く寄せられた。