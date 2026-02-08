◇紅白戦 白組4ー2紅組（2026年2月7日 名護）

日本ハムの水谷瞬外野手（24）が7日、12球団の1軍で初実戦となった紅白戦で2本塁打を放った。今季の12球団実戦第1号となる先頭打者本塁打を放つと、続く打席で同第2号の2打席連発。飛距離増へ、今季からチーム最長となる34・5インチ（約87・6センチ）の長尺バットに持ち替えた。その新たな相棒をしっかり扱えるように、肉体改造に励んだオフの成果をいきなり発揮した。

スコアボードの旗は強風であおられていた。風の影響もあっただろう。ただ、水谷は感触以上に打球の伸びを感じていた。オフの進化を証明する今季12球団実戦第1号を含む2本塁打。不動のリードオフマンへ、幸先の良いスタートを切った。

「現段階での花マルはつけられたんじゃないかなと思います」

まずは初回、WBC台湾代表の孫易磊（スン・イーレイ）から先頭打者アーチ。低めチェンジアップを片手一本で拾い、風に乗せて左翼席へ飛び込んだ。さらに3回先頭では、2番手・松本のカットボールを右中間へ2打席連発。「狙い球、それに対してのアプローチ、打球方向。全て完璧」と自賛した。

進化を求めてバットを変えた。今季は昨季より0・5インチ（約1・27センチ）伸ばし、チームで最も長い34・5インチの長尺バットを導入。ハンマーでくぎを打つ際、柄の下を握れば遠心力が働いて強い力でくぎが打てる。同様にバットを長くすれば長打が望める分、操作は難しくなるが「僕のような選手が求められるのは長打」とリスクもいとわなかった。

長尺バットを扱える肉体改造にも励んだ。特に11、12月は「狂ったようにウエートをしていた」。友人の結婚式にもトレーニングウエア、シューズ、パワーベルトを持参したほど。その成果もあり昨季のベスト体重から2、3キロ増ながら、筋肉量は7キロ増。「この冬は（長尺バットを）振れる土台をつくってきた。やってきたことが生きたのかな」と分厚くなった胸を張った。

3打席目は四球を選び、全打席出塁と1番打者として上々のスタートを切った。移籍1年目の24年は9本塁打、昨年は12本塁打と着実に伸ばしてきた。「今日は文句の付けようがない3打席。ただ、まだ完成度は低いので、もっと上げていける」。現状維持は退化。さらなる進化を求めて、不動の定位置をつかむ。（清藤 駿太）