７日の東京競馬は、積雪の影響で８Ｒ以降の５レースが取りやめとなった。既に発売されていた８Ｒ以降の馬券は返還となる。ＪＲＡの裁決委員は「芝の積雪の影響で滑る可能性があるほか、騎手のゴーグルに雪が付着して視界不良となる恐れがあり、安全な競馬の施行が困難になる恐れがあるため、開催委員長が中止と判断しました」と説明した。これに伴う代替競馬、続行競馬は実施しない。

８Ｒに出走予定だった馬は馬場入りしており、発走を待っている時点で取りやめが決定。各ジョッキーの意見をとりまとめて発走委員に伝えた戸崎圭は、「（レース前に）発走委員の方に馬場に出て判断してほしいと言われていたので、返し馬での様子を見て、みんなにどうか聞きました。視界もそうですけど、芝の上に雪が降り始めて、それが一番気持ち悪かった。滑るのが一番危ないので」と馬場状態について説明。上里も「馬の爪に氷が挟まっちゃっている状態で、馬がゲタを履いているようだった」と危険な状況を振り返った。１０、１１Ｒに管理馬を出走させる予定だった国枝師は、「騎手が言うなら仕方ない。命が懸かっていますしね」と話した。

直近の開催中止は２５年２月８日の京都競馬（積雪のため）。直近の途中中止かつ続行競馬が行われなかった開催は、１９年５月４日の東京競馬１０Ｒ以降（ひょうのため）となっている。