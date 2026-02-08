６日に開幕したミラノ・コルティナ五輪に出場する２０２２年北京五輪フリースタイルスキー女子ビッグエア金メダルの谷愛凌（グー・アイリーン、２２＝中国）に注目が集まっている。

米サンフランシスコ生まれながら、１９年に母の母国である中国籍を選択。２１年の世界選手権で金メダルを獲得し、人気が沸騰した。米経済誌「フォーブス」によると、２５年の女性アスリート高額年収ランキングで推定２３１０万ドル（約３６億３０００万円）と世界４位にランクイン。ウインタースポーツとしては世界トップの収入を得ている。

英紙「サン」は「彼女は地球上で最大かつ最も収益性の高い経済圏のうち２つで膨大な支持者を獲得した」と紹介。さらに「世界最大級の複数ブランドとスポンサー契約を結んでいる」との解説通り、ポルシェやレッドブルをはじめ中国のＴＣＩエレクトロニクスなど大手企業と契約している。さらにモデルとしても活動し、ルイ・ヴィトンやビクトリアズ・シークレットのブランドともかかわりが深いという。

中国版「Ｘ」のウェイボーのフォロワーは６００万人超で、インスタグラムは約２００万人を誇る。同紙は「中国と米国の大スター」とし、今五輪で注目の女性アスリートという。米国では中国籍を選択したことで批判的な意見でも出ているが、２つの金メダルを獲得した２０２２北京五輪に続いて、今大会でも表彰台のトップを目指す。