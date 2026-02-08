ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ女子ノーマルヒル（ＮＨ）が７日（日本時間８日）に行われ、第一人者の高梨沙羅（２９＝クラレ）が出場。１回目は９２メートル、１２１、５点、２回目は９６メートル、１１７・４点で１３位に終わった。

試合後のインタビューでは「なかなか応援してくださる皆さまに楽しんでもらえるようなパフォーマンスはできなかったと思うんですけど、希ちゃん（丸山希）が銅メダルを取る姿を間近に見れて、すごく幸せな気持ちになりましたし、この五輪という試合をすごく楽しめた１日だったなと思います。五輪前から少し調子を落としながらこちらに入って来たんですけど、その中では自分の最大限のジャンプができたかなと思っています」と振り返る一方で、表情には悔しさもにじませた。

Ｗ杯では男女通じて歴代最多の６３勝を誇る一方で、五輪では苦戦が続いた。過去３大会で表彰台は、２０１８年平昌大会の個人ＮＨで獲得した銅メダルのみ。前回北京大会は個人４位、混合団体ではスーツの規定違反による失格も経験した。

今回もメダルには届かなかったものの、個人では新採用の女子ラージヒル（ＬＨ、１５日＝同１６日）が残されている。高梨は「１本目は、なかなか渋いジャンプになってしまったんですけど、２本目はうまく切り替えて跳ぶことはできたと思う。その感覚を次の試合につなげられたら」と前を向いた。