フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。イリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。キス＆クライで隣にいた坂本花織（シスメックス）のリアクションが話題となっている。

鍵山は冒頭に鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。表情豊かに滑り切ると、何度もガッツポーズを見せた。

チームメートとともに、キス＆クライで得点を待った。自己ベスト108.77点に肉薄する108.67点のハイスコアが出ると、立ち上がって大喜びの鍵山の隣で、五輪マークのめがねをかけた坂本が超高速で拍手しながら「きゃあ〜〜〜っ、あ〜〜〜〜っ」と絶叫した。

とてつもない弾け方にX上のファンも衝撃。「かおちゃん絶叫しすぎではwww」「かおちゃんのど枯れちゃう」「かおちゃんが自分の演技の時より喜んでて可愛い」「かおちゃんの手の動きwww」「鍵山くんの点が出たときのかおちゃんちょっと面白すぎた」などの声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）