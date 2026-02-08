卓球アジア・カップ

卓球のアジア・カップは中国・海口市で7日に行われた。女子シングルス準々決勝で、世界ランク7位の張本美和（木下グループ）が、同3位の陳幸同（中国）を4-1と圧倒。中国メディアも日本の17歳を絶賛した。

張本は全日本選手権で一般＆ジュニアのシングルス、女子ダブルスと混合ダブルスも合わせて史上初の4冠を達成。アウェーでのアジア・カップでも勢いは止まらなかった。

世界3位の強豪に4-1で完勝。中国メディア「新浪体育」は、「28歳陳幸同が1-4で張本美和に惨敗。準々決勝進出ならず。日本女子トップが才能を見せる」との見出しで、この試合を報道。「17歳の張本美和は素晴らしい才能の持ち主で、そのポテンシャルは兄の張本智和を凌駕するほどだ」と称えた。

全日本での4冠にも触れ、「福原愛や石川佳純も為しえなかった快挙だ」としている。

また、「澎湃新聞」は張本が中国語でインタビューに応じる様子を紹介。「世界ランクは6位か7位に安定しているが、満足しているかと言えば、満足はしていない。今年は世界ランクが自分より高い選手に勝ちたいと思っている。今日は勝つことができて、本当に嬉しい。今年は世界ランク5位以内に入りたい」とのコメントを伝えた。



（THE ANSWER編集部）