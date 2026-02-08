野球ワールド・ベースボール・クラシック

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」のユニホームが、海外記者から最高評価を勝ち取った。出場国20チーム中、唯一異なるポイントに焦点を当てながら絶賛している。

世界一連覇を狙う日本は今大会、ミズノ社製のユニホームで臨む。一方、日本以外の出場国はすべてナイキ社製で、この特異性に脚光を当てたのは、米スポーツ専門局「ESPN」の元記者で現在はフリーランスのジューン・リー記者だ。

MLB公式Xで公開された出場チームのユニホームデザインを引用し、Xの投稿に「日本が圧倒的に最高のユニホーム。しかも彼らは唯一ナイキじゃないチームだ。他の各国は全てテンプレートに見える」と絶賛している。

多種多様なユニホームが並ぶサ ッカーワールドカップ（W杯）を例に「WBCはこれよりもっと良いものがふさわしい！ W杯のユニホーム公開は、毎大会それ自体がイベントになるのに」ともつづった。

別の投稿では、W杯とWBCの各国のユニホーム画像を対比させながら「W杯の豊富なバラエティーはアメージング！ WBCも同様の扱いを受けるに値する」と記し、WBCのデザイン向上を提言していた。



（THE ANSWER編集部）