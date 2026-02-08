Ｇ大阪がＰＫ戦５―４でＣ大阪との開幕ダービーを制し、観衆４万人超えのアウェーで歓喜の輪をつくった。立役者は元日本代表ＧＫ東口順昭（まさあき、３９）だ。両チーム４人連続でＰＫ成功。東口はＣ大阪５人目のＭＦ阪田との駆け引きで重圧をかけ、ポストに当てさせて阻止。直後に成功して勝負を決めた味方のＭＦ安部と抱き合って喜び「（１月の宮崎）キャンプからＰＫの練習で調子良かったので、どれだけ生かせるかワクワク感があった。前向きに、いけました」と会心の笑みを浮かべた。

２０２１年シーズン以来５年ぶりの開幕スタメン。期するものはあった。「そんなに遠ざかっていたのかとは思うけど、（先発に）帰ってこられたので、やっていることは間違いない」と日々の練習を信じた。

今季就任したドイツ出身のイェンス・ビッシング監督（３８）は、日本で迎えたトップリーグでの初指揮を白星で飾り「最高の気分」と笑顔。「ピッチ内で判断してよくやってくれた」と選手たちをたたえた。１つ年下の指揮官に１勝目を届けた東口は「チームはこれで自信を持って次に進めるので、すごい大事な勝利でした」と、かみ締めた。頼れるベテラン守護神が、１５年天皇杯以来のタイトルを狙うＧ大阪をさらに強くする。（田村 龍一）