昨年１１月にボクシングの全日本選手権男子ウエルター級（６５キロ以下）を制した藤木勇我（１８）＝大阪・興国＝が今春、プロテスト受験を予定している。高校３年間の戦績は４９戦全勝（３３ＲＳＣ＝レフェリーストップコンテスト）で、アマチュア９冠。大橋ジムへの出稽古では、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）と拳を交えた。プロデビューを前にした“浪速のモンスター”が現在の心境や井上尚への思い、目標などを語った。

昨年１１月３０日、藤木は全日本選手権男子ウエルター級で高校生王者となった。近年では１１年の井上尚（相模原青陵）、１７年の堤駿斗（習志野）＝志成＝に続く快挙だった。それでも、満足する様子はみじんもなく、試合後の休みは１日のみ。今春に予定するプロテストに向け、「楽しみです」と熱のこもった練習を続けている。

ややファイター寄りのオールラウンダー。「ジャブが一番の武器。近づいての強打、ボディー（ブロー）にも自信があります。アマは３ラウンドしかないので、無理に攻めなきゃいけないときもあるけど、リーチが長い人もいる。使い分けています」と、アウトボクシングも苦にしない。さらに「プロは時間も長くなる（４〜１２ラウンド）し、事前に映像で研究もできる。（自分は）プロ向きだと思う」と分析する。

圧倒的な実績とは対照的に「試合前はゴングが鳴るまで、負けることばかり考えてしまう」と明かす。だが、マイナス思考は対戦相手の分析を深めたり、試合中に悪い流れを引きずらない役割を果たしているようで「僕にはプラスになっている」と捉えている。

高校２年の４月からは、月１〜２回のペースで井上尚らが所属する横浜市の大橋ジムへの出稽古を続けてきた。「高１の年間表彰（２３年度アマの部新鋭賞）で、たまたま隣の席が大橋（秀行）会長だった。声をかけてくださって」。世界ランカーとのスパーリングなど、レベルの高い環境で腕を磨いてきた。

２４年１２月には、防衛戦を控えていた尚弥とのマスボクシング（軽めのスパーリング）が実現。「動かされているというか…。初めての感覚でした。『ジャブいいね』と言っていただいた。アドバイスをもらえること自体が奇跡」と目を輝かせる。早い段階でプロ転向を決断したのも、モンスターの影響が大きかったという。

全日本選手権は、キャリアで最も重い階級での出場だった。プロではフェザー級（５７・１キロ以下）かスーパーフェザー級（５８・９キロ以下）でのデビューを見込んでいる。「尚弥さんを超えるとは言えないけど、１０年先まで考えたら同じ位置までいきたい。あの強さまでいけたら、階級が１つ２つ上がっても勝てる。まずは早いうちに１本ベルトを取ること」。プロのリングでも、連戦連勝でてっぺんまで駆け上がる。（吉村 達）

興国ボクシング部・米田了総監督「入学当初は逃げながらジャブを打ったり“ビビり”な面も見せたが、アジアジュニア選手権から帰ってきて見違えた。自信をつけた。藤木は本当にボクシングが好き。どんどん強くなっているし、まだまだ強くなる」

◆藤木 勇我（ふじき・ゆうが）

▽生まれとサイズ ２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。１８歳。身長１７０センチ、体重は「減量なしで６５キロ前後」。リーチ１７０センチ。右ボクサーファイター

▽家族 元プロボクサー（Ｃ級＝４回戦）の父・直樹さん（５１）、母・亜矢さん（４６）。兄・勇利（東農大２年）はアマボクサーとして活躍。元ＷＢＣフライ級王者・勇利アルバチャコフにちなんで名付けられた

▽ボクシング歴 父の影響で兄と西生野小１年から始める。生野中（ともに現生野未来学園）までは３２戦３１勝（１７ＲＳＣ）。興国では計６度出場した高校の全国大会（選抜、高校総体、国体）を全制覇。２３年のアジアジュニア選手権（カザフスタン）、２４年の世界Ｕ１９選手権（米国）で優勝

▽世界が注目 全日本選手権Ｖを受け、世界で最も権威があるとされる米専門誌「ザ・リング」が４ページを使って紹介。尚弥も自身のＳＮＳで「やっぱり強い！ 要チェックだ」などと発信

▽好きな食べ物 焼き肉

▽趣味 サウナ、食べること

▽座右の銘 「楽な道より楽しい未知を」