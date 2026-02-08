モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が7日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。コンビニエンスストア大手セブン・イレブンの福袋ショットを投稿した。

「第二弾開運福袋登場！」と報告。「新年は開運だけでなく可愛さも倍増」などとつづり、数多くのキャラクターがデザインされた追加発売のセブン・イレブン福袋を紹介するショットを公開。白のニットに黒パンツ、ピンクのベスト姿で、ハローキティ、くまのプーさん、スヌーピー、リラックマなどのキャラクター福袋ショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「全部かわいい」「可愛すぎる」「とても可愛くて実用的」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。