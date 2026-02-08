一体なぜ？　異例の“恋人探し”を開始！　米リュージュ女子24歳の大胆行動が話題沸騰「オリンピック選手とデートしたい人はいますか？」【冬季五輪】

米代表として五輪に参加中のカークビー(C)Getty Images

目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪。4年に一度の檜舞台に立つアスリートの多くがメダル獲得を目指して死力を尽くす。だからこそ、大会はヒートアップし、大きな熱狂を生む。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

だが、多様性の時代においては、選手たちの持つ“目標”も様々だ。

「オリンピック選手とデートしたい人はいますか？」

大会に先駆けて自身のインスタグラムで発信したのは、女子リュージュのアメリカ代表であるソフィア・カークビーだ。現在24歳にして独身だという彼女は、メダル獲得を目指す傍らで、恋人探しも行う大胆な行動に出ている。

ともすれば、「競技に集中しろ」などと批判を頂戴しかねない発信だ。しかし、米紙『USA Today』で「オリンピック期間中に、オリンピック選手が恋愛する様子を人々が見るのは興味深いんじゃないかって思ったの」と語るカークビーは、恋人探しを公表したワケを赤裸々に打ち明けている。