一体なぜ？ 異例の“恋人探し”を開始！ 米リュージュ女子24歳の大胆行動が話題沸騰「オリンピック選手とデートしたい人はいますか？」【冬季五輪】
米代表として五輪に参加中のカークビー(C)Getty Images
目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪。4年に一度の檜舞台に立つアスリートの多くがメダル獲得を目指して死力を尽くす。だからこそ、大会はヒートアップし、大きな熱狂を生む。
だが、多様性の時代においては、選手たちの持つ“目標”も様々だ。
「オリンピック選手とデートしたい人はいますか？」
大会に先駆けて自身のインスタグラムで発信したのは、女子リュージュのアメリカ代表であるソフィア・カークビーだ。現在24歳にして独身だという彼女は、メダル獲得を目指す傍らで、恋人探しも行う大胆な行動に出ている。
ともすれば、「競技に集中しろ」などと批判を頂戴しかねない発信だ。しかし、米紙『USA Today』で「オリンピック期間中に、オリンピック選手が恋愛する様子を人々が見るのは興味深いんじゃないかって思ったの」と語るカークビーは、恋人探しを公表したワケを赤裸々に打ち明けている。
「既婚の女性たち、女友だち、そして独身の仲間たち。私は彼女たちのためにそこにいたい。彼女たちが私を通して間接的に体験できるようにしたいと思った。だって私も気になるんだもの。『オリンピック選手ってどうやってデートするの？』って」
そんな彼女が求めるのは、あくまで真剣な交際相手だと言う。「まずはコーヒーでも飲みたい。それで変人じゃないかを確かめたい」と豪語するカークビーは、「オリンピック選手で良い相手が見つからなければ、ファンとデートするのもいい」とも語っている。
果たして、24歳のロマンスは実るのか。競技の結果とともに恋愛模様も興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
