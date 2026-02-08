「諦めないのがスマイルジャパン」ドイツに完敗も相次いだエール　負けが許されない次戦の相手は地元イタリア「まだまだ、次頑張ろう」【冬季五輪】

次戦は完全アウェーのイタリア戦。スマイルジャパンが正念場を迎える(C)Getty Images

現地時間2月7日、ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子1次リーグで、日本代表「スマイルジャパン」はドイツに2-5で敗れ、2戦目にして大会初黒星を喫した。

【写真】氷上と雪上のヒロインたち 冬季五輪で輝く女性アスリートを一挙紹介！

世界ランキングでは、9位のドイツに対し日本は8位と上回っているものの、この試合は一方的な展開となった。

第1ピリオド（P）開始から44秒、日本がドイツに先制点を許すと、8分44秒、13分03秒と立て続けに失点。第2Pに入っても日本は苦しい展開が続き、30分過ぎまでにさらに2点を奪われ、0-5と大きくリードを広げられてしまう。

そこから日本の反撃のゴールが決まったのは36分45秒、遠目からのシュートをFW三浦芽依がコースを変えゴールネットを揺らした。さらにその22秒後、FW輪島夢叶が相手ゴール前でこぼれたパックを押し込み日本が2得点目。何とか3点差まで詰め寄るも、第3Pではゴールを割ることが出来ず、2-5のまま試合は終了。日本は2試合を終え1勝1敗となった。

前日のフランス戦で3-2と接戦を制し、連勝で勢いに乗りたかった日本だったが、この試合はドイツに力負け。序盤から相手の動きに対し後手に回るなど、攻守において競り負ける場面が目立っていた。