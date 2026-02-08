◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で初出場の木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。１、２本目と確実に技をそろえて首位で３本目へ。最後はさらに攻めた技を繰り出して決めきれなかったが、表彰台の快挙を達成した。初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダルを獲得した。

木俣の試合後の位置も日当は以下の通り。

―心境は。

「技とかは１２０％出したので。結果も、自分の技もマックス出せて、うれしいですね。最後はやったことがない技をやるしか無かったので、やりました。でもダメでした」

―日本人ワンツーフィニッシュ。

「上に日本人がいるって正直悔しいですけど、これ以上無い滑りができたので、葵来もうまかったし、おめでとうございますっていう感じです」

―歴史を作った。

「よかった。ありがとうございます」

―スロープスタイルへ。

「正直僕はスロープスタイルの方が行けるんじゃ無いかって思っているので、色を変えたいですね」

―もちろん金？

「はい。頑張ります」

―日本の応援してくれた人へ。

「取りました。銀メダル。色が違うけど。あざまーす」

◇木俣 椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。

▽競技歴 父の影響で３歳からスノーボードを始め、２０年ユース五輪のＢＡで優勝。同年のＷ杯（米国）で２位に入るなど活躍。けがに苦しみ、その後２年間は大会で大きくふるわなかったが、２３年世界選手権ＳＳで日本男子初メダルとなる２位に入り、２５年世界選手権ＢＡで金メダルを獲得した。

▽競技前のルーチン 大きく深呼吸。

▽クールな性格 父・慎也さん（４６）は「あまり表に感情を出すタイプではない。勝ったときも、喜びの表現がうまくできていないというか…」と笑う。