◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ女子ノーマルヒル 2回目(大会2日目/現地7日)

日本代表の郄梨沙羅選手が、競技後にインタビューに応じ、悔しさをにじませつつもラージヒルへの意気込みを語りました。

1回目のジャンプで92メートルを記録し14位となった郄梨選手。2回目は気持ちを切り替え96メートルと飛距離を伸ばし、13位という結果で終えました。

競技後にインタビューに応じた郄梨選手は、自身のジャンプを振り返ると「なかなか応援してくださる皆さまに楽しんでもらえるようなパフォーマンスはできなかったと思うんですけど」と悔しさを見せます。それでも「(丸山)希ちゃんが銅メダルをとる姿が間近に見られて、すごく幸せな気持ちになりました」と仲間を祝福。そう話す通り、郄梨選手を始め日本代表の仲間が、丸山選手の銅メダル獲得の瞬間に全身で喜びを表現する姿がありました。

続けて郄梨選手は、オリンピック前から調子を落としつつも、今できる最大限の力を尽くしたとも述べ、「スタートする最後まで、応援してくださる方々の応援が聞こえてきたので、すごく心強く2本とも飛ぶことが出来ました」とファンの声援に感謝。最後には「1本目は渋いジャンプになってしまったんですけど、2回目では切り替えてとぶことができたの思うので、その感覚を次の試合につなげられたらなと思います」とラージヒルへの意気込みを口にしました。