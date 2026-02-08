◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が日本勢第１号となる金メダルを獲得した。

最終３本目に、この日の最高得点となる９０・５０点をマークし、逆転金メダルをつかんだ。初出場の木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルで日本勢はワンツーフィニッシュとなった。

木村の試合後の一問一答は以下の通り。

―心境は。

「有言実行っていう感じです。今年はかなりスノーボードに注いだ時間が長かったし、それに家族やコ ーチ、周りの人が手厚いサポートをしてくださったので、こういう結果でお返しすることができてうれしいです」

―３本目はどんな気持ちで飛んだ？

「２本目、抜けの瞬間がちょっとかみ合わなくて着地ができなかった。そこが修正できて３本目ちゃんとクリーンメイクできたのが良かったです」。

―金メダル第１号。

「とても重たいです」

―スロープスタイルへ。

「スロープスタイルももちろん金メダルを目指しますが、それよりも、自分のやれるべき事がやれればいいかなって思っています」

◇木村 葵来（きむら・きら）

▽生まれとサイズ ２００４年６月３０日、岡山市生まれ。２１歳。身長１６６センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳でスノーボードを始め、１４年ソチ五輪を見たことを機に中学１年でＳＳとＢＡを開始。中学２年でプロ資格を取得。５歳から中学までは体操競技にも励む。２３年１月に初出場したＢＡのＷ杯で３位。２３〜２４年季はＢＡで種目別制覇。２４年全日本選手権ＳＳで初制覇。岡山・倉敷翠松高―中京大。

▽家族構成 両親と今季Ｗ杯ＳＳで２位に入った弟・悠斗（１７）。

▽趣味 メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースファン。推しは大谷翔平投手で、遠征中も配信で試合を観戦。大谷が睡眠を大切にしている記事を読めば、「僕も８時間以上は寝よう」と意識するほど。