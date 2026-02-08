元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が7日、インスタグラムを更新。自身の号泣動画を投稿した。

「夢かもしれません、、、、MISAMOさんのListening Partyに招待していただきました」と報告。人気ガールズグループTWICEの日本人メンバーMINA（ミナ）、SANA（サナ）、MOMO（モモ）の3人で結成するユニット「MISAMO」の1stアルバム「PLAY」リリース記者会見イベント「MISAMO 1st Listening Party『PLAY』」に参加したことを明かした。

腰のくびれ部分を露出した白いロングドレス姿で登場して3人と話したり、記念撮影のショットを公開。「お話もさせていただいて、本当に美しすぎて、、、緊張しすぎて何を喋ったかは正直覚えてないのですが、優しく微笑んでくださったお顔は目に焼き付けました あと、何か楽しげなポーズをと言われて、どうしますか？と3人の視線が急にこちらに向いたことに焦りすぎて、はっ、、あざといポーズを…！とお三方にあざといポーズをさせてしまったことを申し訳なく思うと共に、なかなか見られないポーズだったので、少し“ナイス自分”と思ったこともご報告しておきます」とつづった。

だが、記念撮影後に表情が一変した。「写真を撮り終えるまでは涙を我慢し、終わった瞬間に号泣しました、、笑笑 はあ、また明日から頑張ろう。またお会いできるよう、頑張ります！！！！」と感動の涙を流す動画もアップした

ファンやフォロワーからも「めちゃくちゃ美女が揃ったなぁ」「可愛すぎる〜」「嬉しくて泣いてる香澄さんが可愛すぎて泣きそう」「美女×美女で眼福」「激アツ、激カワコラボ」「新しいユニットだ」「MISAMOKAになってる」などのコメントが寄せられている。