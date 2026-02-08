◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 フィギュアスケート団体（2026年2月7日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が7日（日本時間8日）に行われた。6日に次いで、団体は2日目。8日までの3日間で争う。

男子のショートプログラム（SP）には鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場。冒頭の4回転―3回転の連続トーループ、4回転サルコーを奇麗に着氷し、3回転アクセルも成功させるなど、安定感ある演技を見せた。

演技後にはガッツポーズ。客席の日本チームに向かって何度も手を掲げた。さらに自己ベストに迫る108.67点のハイスコアが出ると、キスアンドクライで坂本花織とハイタッチして大喜びした。

鍵山の雄姿にネットでも興奮の声が上がったが、同じぐらい視線が集まったのが坂本だった。

キスクラの坂本は五輪マークのサングラスを付け、高得点が出ると鍵山と一緒に立ち上がって大興奮した。

Xでは「鍵山選手の点数見た坂本さんがめっちゃハイテンション ステキ眼鏡良いね」「鍵山優真君の演技と可愛さ、坂本花織ちゃんとの仲の良さを見ることが出来て満足」「坂本花織選手が大阪のオバチャン感全開で最高におもろい」「坂本花織がパリピになっとる」などの声が集まり、視線を奪われたファンも多かったようだ。