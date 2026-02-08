オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（28＝ジャイアンツ）が7日、キャンプ地の宮崎で入団会見を行った。

大リーグでは史上最高タイの身長2メートル11とされていたが、2メートル13での公称登録。「メジャーではなぜかわからないけど低く記載された」といい、実は単独の史上最高だったことも“判明”。前日6日に来日したばかりだが「ホテルでシャワーを浴びる時は座らなきゃいけないことはわかった」と既に学び？も得た。「トレーナーに“ヘルメットを用意してくれ”とお願いしたよ」とジョークで和ませ、最後は会見場の天井に手を当て「電球の交換は承ります！」と笑いの渦に巻き込んだ。

最速157キロの速球とシンカー、カットボール、チェンジアップ、スライダーのコンビネーションを武器に、チームでは先発ローテーションの一角を期待される。

会見後は早速キャッチボール、ノックなど一部のメニューに合流し、10日には来日初のブルペン投球を予定。34センチの靴に衣服も含め「全部1年分持って来ました」とやる気をにじませた。（石塚 徹）

◇ショーン・ジェリー 1997年5月7日生まれ、米ミネソタ州出身の28歳。ケンタッキー大から18年ドラフト2巡目（全体45番目）でジャイアンツと契約。22年5月6日のカージナルス戦でメジャーデビュー。メジャーでの先発登板は25年6月15日のドジャース戦のみ。2メートル13、113キロ。右投げ右打ち。