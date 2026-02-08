【気象情報】県内の一部に「暴風雪警報」長崎市・西彼杵半島全域・五島全域《長崎》
８日午前４時４６分現在、
「長崎市」「西彼杵半島全域」「長崎五島全域」に暴風雪警報が発表されています。
【県内の警報・注意報は以下のとおり】
長崎県内の全ての気象警報・注意報
西彼杵半島全域 暴風雪警報、大雪雷波浪乾燥着雪注意報
長崎五島全域 暴風雪警報、大雪雷波浪乾燥着雪注意報
長崎市 暴風雪警報、大雪雷波浪乾燥着雪注意報
諫早・大村地区全域 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
平戸・松浦地区全域 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
宇久地域を除く佐世保市 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
島原市 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
雲仙市 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
長与町 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
時津町 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
東彼杵町 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
川棚町 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
佐々町 大雪風雪雷波浪乾燥着雪注意報
南島原市 大雪風雪雷乾燥着雪注意報
波佐見町 大雪風雪雷乾燥着雪注意報
壱岐全域 風雪波浪乾燥低温注意報
上対馬全域 強風波浪乾燥低温注意報
下対馬全域 強風波浪乾燥低温注意報
長崎地方気象台によると、南部と五島の海上では、８日朝～８日夕方まで、暴風雪に警戒してください。