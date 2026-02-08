■ミラノ・コルティナオリンピック™ スノーボード・男子ビッグエア（日本時間8日、リヴィーニョ・スノーパーク）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個

スノーボード男子ビッグエアの決勝が行われ、木村葵来（21、ムラサキスポーツ）が金メダル、木俣椋真（23、YAMAZEN）銀メダルを獲得。五輪では同種目で日本勢初となる表彰台の快挙となった。

木村は1回目で高さのある5回転半を決め、89.00点の高得点をマークしトップに。2回目で着地に失敗したが、3回目は90.50点をたたき出し、合計179.50点でトップに立った。木俣は1回目で5回転半を決め86.25点、2回目で85.25点をマークし2回を終え暫定トップに立っていたが、メダルを確定させ迎えた3回目は果敢に挑むも、合計171.50点。トップの木村を上回ることができなかった。

日本勢金メダル第一号となった木村は「とても重たいです」と笑顔を見せた。スロープスタイルに向けても「自分のやれるべきことがやれれば」と意気込んだ。

木俣は「自分の技もマックス出して。もう嬉しいです。日本人が（上に）いるのは正直言うと悔しいんですけど、これ以上はない滑りができた。葵来もすんごいうまかったし、おめでとうございますっていう感じです」と喜んだ。

長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）は1回目に71.75点、2回目は転倒し、3回目は5回転に挑戦も最後に立ち上がることができず11位。予選トップ通過の荻原大翔（20、TOKIOインカラミ）は決勝1回目で12位、2回目でも転倒と表彰台には届かなかった。

また、日本勢の金メダル、銀メダルの同時獲得は、2018年平昌五輪のフィギュアスケートで羽生結弦と宇野昌磨が獲得した以来となった。

ビッグエアとはキッカーと呼ばれるジャンプ台から飛び出し、技を繰り出す競技。予選は2本のうちベスト1本のスコア、決勝では3本のうち異なる回転方向のベスト2本の合計スコアで順位が決まる。

【スノーボード男子ビッグエア決勝結果】

1位 木村葵来 179.50点

2位 木俣椋真 171.50点

3位 蘇翊鳴（中国）168.50点

・・・・・・・・・・・・・・・

11位 長谷川帝勝 100.50点

12位 荻原大翔 34.75点



※写真は左から木俣選手、木村選手、蘇翊鳴選手