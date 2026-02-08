◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。初出場の２１歳・木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が金メダルに輝いた。

木俣がスノーボードを始めたきっかけは父・慎也さん（４６）だった。木俣が３歳の時、慎也さんと訪れた岐阜・郡上市のスキー場「ダイナランド」が初めての雪山。１１月で雪は多くなかったが１台だけ動いていたリフトに興味を持った。初めは父に抱っこされて滑り降りていたスノーボード。いつしか、本気で世界を目指すまでに成長した。

この日、慎也さんは現地で熱戦を見守った。快挙を達成した息子について「３本目も攻めていたので、銀で悔しかったですけど、メダルがとれて良かったです」と笑顔で話した。大一番で決めきるのが、木俣の強さでもある。「デカい舞台の方が強いのかもしれないです。初めての五輪でメダルを取ったって、めっちゃ本人も緊張していたと思うんですけど、メダルが取れて本当に良かったです」と心を込めて話した。

◇木俣 椋真（きまた・りょうま）２００２年７月２４日、愛知・名古屋市生まれ。２３歳。

▽競技歴 父の影響で３歳からスノーボードを始め、２０年ユース五輪のＢＡで優勝。同年のＷ杯（米国）で２位に入るなど活躍。けがに苦しみ、その後２年間は大会で大きくふるわなかったが、２３年世界選手権ＳＳで日本男子初メダルとなる２位に入り、２５年世界選手権ＢＡで金メダルを獲得した。

▽競技前のルーチン 大きく深呼吸。

▽クールな性格 父・慎也さん（４６）は「あまり表に感情を出すタイプではない。勝ったときも、喜びの表現がうまくできていないというか…」と笑う。