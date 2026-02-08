◇ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】男子ビッグエア（ＢＡ）決勝が行われ、初出場の“スピンマスター”こと荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）はまさかの１２位に終わった。初出場の五輪舞台で、ＢＡでは目標のメダル獲得はならなかった。

９歳の時、世界最年少で横３回転の技をやってのけ、世界に衝撃を与えた。当時から回転速度が人よりたけ、大人に交じって大会に出ると「（筋力がなく）ジャンプの高さは出ないから、回転力で戦うしかない」と父・崇之さんは振り返る。雪上だけでなく、技の練習を行う千葉キングスに毎週末通い、平日も下校後、自宅の庭に敷いた人工芝の上で連続３０分、体力が尽きるまで回り続けた。同じ技を１００回やるのではなく「できたら次」。１０歳で縦２回転を加え、１１歳…と次々に記録を更新し気づけば「スピンマスター」と呼ばれた。

再び世界に衝撃を与えたのが、昨年１月にデビューしたＸゲーム。当日朝の練習で右手首を骨折。棄権もよぎったが、患部はギプスで固定し、世界で初めて横６回転半する超大技「バックサイド２３４０メロン」を決めて制した。これまではトップ選手が横６回転技で攻めていたが、半回転加えて、同９月にはギネス世界記録に認定。「小学生の時に図書館でギネスブックを見てきた…あれを取れたのか！ うれしい」と武器が認められ、感激。今年１月に再び決めて連覇した。

スノーボード界では招待大会のＸゲームなどに重きを置く選手も多いが「競技を広めたい」との思いから目指してきた舞台が五輪だ。１６日からは２種目目のＳＳが始まる。目標のメダル獲得へ、「スピンマスター」が気持ちを切り替えて臨む。

◇荻原 大翔（おぎわら・ひろと）

▽生まれとサイズ ２００５年７月１９日、茨城・牛久市。２０歳。

▽競技歴と学歴 両親の影響で３歳からスノーボードを始め、７歳で公式戦に初出場。中学１年だった１７年にプロ資格を取得。２１年全日本選手権ＢＡで初制覇。２１〜２２年季からＷ杯を転戦し、２３年１０月にＢＡで初優勝。通算３勝。昨年３月の世界選手権に初出場し、ＢＡ１０位、ＳＳ２１位。千葉・日体大柏高卒。

▽高回転技 ９歳で横３回転の１０８０、１３歳で横４回転の１４４０をともに世界最年少で成功。２２年、横６回転する「バックサイド・コーク２１６０」、２５年１月、冬季Ｘゲームで横６回転半する「バックサイド２３４０メロン」にともに世界初成功。

▽家族構成 両親

▽スポーツ歴 水泳。