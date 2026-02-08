◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（７日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）で２３年世界選手権金メダルの２０歳・長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）は１１位だった。同種目日本勢初の金メダルを狙ったが、届かなかった。

２１〜２２年シーズン後半からＳＳ、２２〜２３年シーズンからＢＡのＷ杯に参戦。２２年北京五輪は左足首骨折の影響で出られなかったが、２３年の世界選手権ＢＡで日本人初の金メダル獲得。同年９月には世界最高難度の大技で５回転半する「１９８０」を世界で初めて４方向全てで成功して世界に名をとどろかせ、２５年１月のＸゲームＢＡではキャブ（利き足と逆脚を前に反対の足を前に体の前側に回るスピン）は６回転する２１６０を決めるなど、グングン進化を遂げてきた。

大舞台を控える今季は、遠征などで心身共に強化を図ってきた。「練習の終盤は疲れてきますが、その中でどれだけ追い込んでやれるか」と、いつもなら昼に終わらせる練習も「今回はあえて詰めてやったり、メントレ（メンタルトレーニング）的な感じでやりました。追い込まれたときはプレッシャーもかかるので、あえてそういう時に５回転半をトライしたり」と自身と向き合いながら鍛錬。技の安定性も着実に上がり、「ある程度は仕上がってきている。あとは大会をやりつつ仕上げていきたい」と落ち着いた様子で話していた。

ついにたどり着いた大舞台。「（五輪に）出られる立ち位置、目指せる立ち位置にいるからこそ、やらなければいけない。サポートしてくれる人、応援してくれる人の気持ちをくんで、自分が大舞台でどれだけ良いパフォーマンスをできるかっていうことを大事にしていきたい」と力強く話していたが、表彰台には届かなかった。

◇長谷川 帝勝（はせがわ・たいが）２００５年１０月２３日、愛知・岩倉市生まれ。２０歳。

▽競技歴 ４歳でスノーボードを始め、岩倉南小５年時に全日本スノーボード選手権ジュニアの部でスロープスタイル（ＳＳ）３位。２１年３月の世界ジュニア選手権はビッグエア（ＢＡ）優勝、ＳＳ６位。２３年３月の世界選手権で日本人初の金メダルを獲得。２４年Ｗ杯第１戦スイス大会ＢＡ優勝、２５年Ｗ杯第３戦オーストリア大会ＢＡ優勝。

▽大技に世界初成功 ２３年９月に世界最高難度の大技１９８０（５回転半）を世界で初めて４方向全て成功させ、大きな注目を集めた。

▽おしゃれ好き 「朝の３０分は、どの服を着ようかなっていう時間に費やします」。遠征の荷物も重量オーバーになる「ギリギリを攻めます」

▽ライバル ０５年生まれの同学年で、２５年に史上初のバックサイド２３４０（６回転半）を成功させた荻原大翔は長年のライバル。小学４年生の頃から切磋琢磨（せっさたくま）してきた存在で、長谷川は「ミラノ・コルティナ五輪は俺が主役になってやる」と力強く宣言していた。

▽サイズ １５９センチ、６０キロ。