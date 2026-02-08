◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得した。同種目では22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いたが、日本男子としては金メダルの木村葵来（21＝ムラサキスポーツ）との「ワンツー」で初のメダル獲得となった。

5日の予選は10位通過も、この日は試技1回目でバックサイドの1980（5回転半）を決めて86.25点と3位発進。2回目はスイッチバックサイドの1980を美しい着地でフィニッシュし、85.25点をマークして首位に浮上した。3回目で木村に抜かれて2位で迎えた最後の試技はバックサイドの2160（6回転）に挑戦したが、失敗で金メダルには届かなかった。

中継したNHKでの木俣のインタビューは以下のとおり。

――どんな気持ち。

「技とかは120パー出したんで。もう結果も自分の技もマックス出して、うん、もううれしいですね

――最後攻めた。

「最後はもう本当にやったことない技をやるしかなかった。でもダメでした」

――木村とワンツー

「上に日本人がいるのは正直悔しいけど、なんだろ、これ以上はない滑りができたので、キラもすんごいうまかったし。おめでとうという感じです」

――歴史つくった

「よかった。ありがとうございます」

――スロープスタイルは

「正直スロープスタイルの方がいけるんじゃないかと思っているので、次は色を変えたいですね」

――色は。

「もちろん金、頑張ります」