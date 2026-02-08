ホワイトソックスの村上宗隆内野手（25）が8日（日本時間9日）にもアリゾナ州グレンデールのキャンプ地入りすると現地で報道された。

球団の打撃ディレクターのライアン・フラー氏が土曜日放送の「Inside the Clubhouse」で、村上が8日にアリゾナ州グレンデールのチーム施設に合流すると明かした。

フラー氏は村上の合流に「ムネにいろいろな課題を与えて、彼がどう対応するかを見るのが本当に楽しみだ」と期待した。また「彼は明日コンプレックス（練習施設）に到着する予定なので、一緒に時間を過ごし、彼の考え方を理解したいと思っている」と伝えた。

村上のメジャー挑戦については「これまでの選手たちと同じように挑戦する準備ができている」とし「ショウヘイ・オオタニのような選手たちの成功も見てきた。投手への対応だけでなく、アメリカでの生活や移動など、すべてが新しい環境に慣れるための移行期間が少し必要になるだろう。でも、私たちはその過程を全面的にサポートするのが楽しみだ」と語った。

そして「問題が出てきたらどうするか。打撃というのは調整の連続だ。彼は間違いなくそれができる選手だ」と太鼓判を押した。村上が合流する日は今年60回目を迎えるスーパーボウルの日となる。