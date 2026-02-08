前原瑞樹がNHK連続テレビ小説『ばけばけ』で演じてきた森山銭太郎が、物語の中でひと区切りを迎えた。松野家を苦しめていた借金が、ついに完済されたのだ。

前原はSNSで、「本日銭太郎、18日ぶり7回目の登場でございました。そして、、遂に借金完済されてしまいました。。。このだらくそがぁ～！！でも親父、これで安心して休んでられるね。司之介のことはこれからも見張っておこう。松野家のみんなおめでとう。あぁ、ダラクソが～！！！」と綴っていたが（※）、この投稿を見たときに銭太郎の出番がこれから減っていくんだなと少し寂しくなってしまった。

銭太郎は、父の代から続く借金取りで、いわば2代目だ。松野家にとっては取り立てに来る相手なのだから、本来は敵と言っていい立場にいる。けれど『ばけばけ』の銭太郎は、ただ憎める人物としては描かれていなかった。取り立ての場面では強い言葉で相手を追い詰めるが、それでも、どこかで迷っているように見える瞬間がある。強く出ようとしているのに、最後まで押し切れない。詰め寄ったあとに少し引いてしまったり、声を荒げながらも目が落ち着かなかったりと、前原の芝居はその迷いを大げさに見せるのではなく、視線の揺れや一拍の間で伝えてくる。そうした細かな動きが積み重なって、銭太郎は怖いだけの借金取りではなく、感情を持った1人の人間としていつしか見てしまうようになっていた。

借金完済を祝う席での銭太郎も、忘れがたい。借金取りでありながら招かれ、同じテーブルにつき、「親父……まさか松野のだらくそに、西洋料理を馳走になる日が来るとはのう」と料理を口に運ぶときの銭太郎の表情はなんとも言えない寂しさを感じさせた。借金が返されたことで仕事は終わる。けれど、長く続いてきたやり取りも終わってしまう。銭太郎は、その切り替えにうまく乗れないまま座っているように見えた。前原はそれを言葉で説明せず、目線の迷いと手つきの落ち着かなさで見せる。祝う側にもなりきれず、恨む側にもなりきれない。だからこそ、完済の場面は晴れやかなだけではなく、少し苦い後味も残った。

銭太郎は、松野家にとってははっきり言って厄介な存在だ。借金を抱えた暮らしの現実を、玄関先からそのまま持ち込んでくるのだから。だが、前原が銭太郎を面白くしていたのは、その立ち位置が単純に嫌な借金取りで終わらないようにしていたところだ。銭太郎は取り立てに来る以上、松野家を追い詰める側にいる。けれど、いつも強気でいられる人物ではない。きつい言葉をぶつけた直後に、ふっと勢いが落ちる瞬間がある。だから銭太郎の登場シーンは、ただ怖いだけにならず、怖さの奥に人間っぽさが見えてしまう。その人間臭さがきっと銭太郎を愛すべきキャラクターにしていた理由だろう。

そして、銭太郎のクランクアップと前後して発表されたのが、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演だ。前原が演じるのは、豊臣兄弟の妹・あさひ（倉沢杏菜）の夫で、のちの副田吉成となる甚助。歴史ものだと、どうしても名前が強い武将や英雄に目が行きがちだが、甚助はそうした主役に寄り添う位置にいる人物であり、戦国の物語の中で簡単に割り切れる役ではないはずだ。豊臣家の近くにいればいるほど、家の都合や時代の流れに振り回される場面も出てくる。そんなときに効いてくるのが、前原の大胆かつ丁寧な芝居だ。2026年の前原に期待したいのは、その役割を大河のスケールでどうやって果たすか、という点に尽きる。

『ばけばけ』で前原は、登場するたびに役者としての存在感を確かに積み上げてきた。その積み重ねがある今、大河という大きな舞台で、脇に立つ役をどう生かしてくるのか。銭太郎を見送った寂しさはあるが、それ以上に、次の現場でまた新しい前原瑞樹に出会える楽しみが今は勝っている。今年も、前原はきっと目を離せない存在になってくれるはずだ。

