リーグ・アン 25/26の第21節 ブレストとロリアンの試合が、2月8日03:00にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、カモリ・ドゥンビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

50分に試合が動く。ブレストのレミー・ラスカリー（FW）がゴールを決めてブレストが先制。

63分、ロリアンは同時に3人を交代。バンバ・ディエン（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、アルセーヌ・クアシ（DF）に代わりサンブ・スマノ（FW）、アイェグン・トシン（FW）、ダーリン・ヨンワ（DF）がピッチに入る。

73分、ロリアンが選手交代を行う。パブロ・パジス（FW）からカリム・デルマネ（MF）に交代した。

73分、ブレストが選手交代を行う。レミー・ラスカリー（FW）からエリック・エビンベ（MF）に交代した。

77分ブレストに貴重な追加点が入る。エリック・エビンベ（MF）のアシストからルドビク・アジョルケ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレストが2-0で勝利した。

なお、ブレストは33分にウーゴ・マネッティ（MF）、80分にルドビク・アジョルケ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 05:11:01 更新