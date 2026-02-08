本日2月8日（日）午後2時〜3時 日本テレビにて「即決二択クイズ!!イダテン」を放送。

子どもから大人まで、さらにはクイズが苦手な人でも優勝可能！家族で楽しめる新感覚のハイスピード二択クイズ番組。回答者として様々なジャンルの芸能人15組が集合。「アニメ・ゲーム」「たべもの」「日本と世界のトリビア」3つのジャンルの予選ブロックを勝ち抜き、優勝するのは一体誰だ!?

番組の見どころは…

★SixTONES郄地 vs ACEes浮所 プライドを賭けた先輩後輩対決！

今年デビュー6周年を迎え、グループの躍進に弾みをつけたいSixTONES・郄地優吾と、今テレビに引っ張りだこのACEes・浮所飛貴が事務所の先輩後輩でバチバチの対決！時代の波に乗る両者の対決はいかに？

「たべもの」に関する二択クイズでは浮所の知られざるプライベートが判明!? 必死の弁解を図るも出演者たちからバッシングの嵐！一体何が？

郄地は「スタジオチャレンジクイズ」でボールバウンド缶キャッチに挑戦。空き缶を乗せたバスケットボールを地面にバウンドさせ、跳ね返ってきた空き缶をキャッチできれば成功となるこのチャレンジ。トップアイドルが持つここ一番の勝負強さを発揮し、見事成功することはできたのか!?

★知識だけでは攻略できない問題に“謎解き王”松丸亮吾がまさかの大苦戦!?

従来のクイズとは異なる、一癖も二癖もある二択クイズで波乱の展開が！「アンパンマン」や「名探偵コナン」といった名作アニメに関する問題から、大ヒットゲーム「あつまれどうぶつの森」に関する問題まで、学力では突破できない「経験」や「直感力」が試される問題が続々出題される。頭を抱える松丸亮吾は、この番組でしか見られない貴重な姿かも…？

MCは井ノ原快彦。そして、番組オリジナルキャラクターであるクイズマスターの「ピンピン」が毒舌まじりに解答者たちを翻弄！

難しい知識を必要としない「二択クイズ」だからこそ巻き起こる波乱の展開！そして、明日誰かに話したくなる雑学クイズも盛りだくさんでお届けする。

■出演者

MC：井ノ原快彦

アシスタント：黒田みゆアナウンサー

ゲスト： 池田美優、磯山さやか、いとうあさこ、浮所飛貴（ACEes）、えなこ、岡田紗佳、郄地優吾（SixTONES）、ゴー☆ジャス、永尾柚乃、ニシダ（ラランド）、長谷川雅紀（錦鯉）、ひまひま、松丸亮吾、マユリカ、森田哲矢（さらば青春の光）

■番組公式X

@idaten_ntv

■番組公式TikTok

@idaten_ntv