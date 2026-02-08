◇明治安田J1百年構想リーグ第1節 浦和2ー0千葉（2026年2月7日 フクアリ）

明治安田J1百年構想リーグは7日、各地で3試合が行われ、浦和はアウェーで17年ぶりにJ1復帰した千葉に2―0で勝利した。雪が降る中、カラーボールが使用された一戦は桐蔭横浜大から新加入のFW肥田野蓮治（22）が1―0の前半12分にプロ初ゴールで勝利に貢献。FC東京はホームで鹿島に1―1のPK戦の末に5―4で勝利した。

冷静に沈めた。1―0の前半12分、FW肥田野が松尾の左サイドからのシュートのこぼれ球を左足で押し込んだ。特別指定選手としてJ初出場した昨年11月30日の岡山戦で決勝弾。Jデビューに続き、プロデビューも自らの一撃で花を添え「シュートに詰める意識はずっと持っていた。ラッキーな感じもあったが、いいゴールが取れた」と胸を張った。

J公式戦の開幕先発は浦和のルーキーFWとして97年の永井雄一郎、99年の盛田剛平に続く史上3人目だ。FC東京U―15深川からユースに昇格できず、関東第一高では3年時に全国高校選手権で4強入りしたが、チームに新型コロナの感染者が出たため、準決勝を辞退。何度も試練を乗り越えてきたストライカーは「次の試合も点を決めてチームを勝たせたい」と宣言した。