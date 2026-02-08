■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート団体・男子ショート（日本時間8日、ミラノ・アイススケート・アリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

フィギュアスケート団体は、予選最終種目である男子ショートプログラム（SP）が行われ、日本は鍵山優真（22・オリエンタルバイオ/中京大）が出場し、自己ベストに迫る会心の演技で108.67点をマークし、ショート首位。予選を終えチームジャパンは暫定首位アメリカと1ポイント差の2位で決勝進出を決めた。

連覇を狙う暫定首位のアメリカは、最終滑走の世界王者イリア・マリニン（21、アメリカ）がジャンプのミスもあり、98.00点の2位。日米エース対決は鍵山が制した。

6日のアイスダンス（リズムダンス）、ペア＆女子シングル（SP）を終えた時点で、首位アメリカと2ポイント差だった日本は、鍵山の順位ポイントの10点を加え、トータル33点。マリニンの9点が加わったアメリカ（34点）と1ポイント差に縮め、フリーで逆転の金を狙う。

鍵山は10人中、9番滑走で登場。冒頭の4回転−3回転の連続トウループを鮮やかに決めると、続く4回転サルコウも着氷。出来栄え点も3点台を引き出し勢いに乗ると、後半の3回転アクセルも落ち着いて降り、ステップシークエンスも全身を大きく使って滑り切った。演技後は両手でガッツポーズ、飛び上がりながら大歓声を浴びた。

最終滑走のマリニンは4回転フリップを決めると、次の3回転アクセルでは珍しく着氷が乱れた。後半の4回転ルッツ−3回転トウループはしっかりと着氷し立て直したが、演技後は悔しそうな表情をみせた。

団体（全10チーム）は各種目順位に応じて獲得したポイント（1位10点、2位9点、3位8点・・・）の合計で争われ、予選上位5チームのアメリカ、日本、イタリア、カナダ、ジョージアが決勝（フリー）に進出した。

演技を終えた鍵山は「最高という言葉しか出てこない」と大満足のショートとなり、アイスダンス、ペアそして女子のショートでチームジャパンが素晴らしい形で終わったので、その力が今日の僕に宿っていい形で出た」と予選全体を振り返った。「あとは自分はチームを信じて、ただひたすら全力で応援するのみ」と決勝に向け、頼もしい仲間にエールを送った。

【フィギュア団体順位（予選全種目終了時点）】

1）アメリカ 計34ポイント

2）日本 計33ポイント

3）イタリア 計28ポイント

4）カナダ 計27ポイント

5）ジョージア 計25ポイント

6）フランス 計24ポイント

7）韓国 計14ポイント

8）中国 計14ポイント

9）イギリス 計12ポイント

10）ポーランド 計8ポイント