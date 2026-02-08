■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ女子個人ノーマルヒル（日本時間8日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ五輪でスキー ジャンプ競技がスタート。日本時間8日に女子個人ノーマルヒルが行われ、2018年平昌大会銅メダルの郄梨沙羅（29、クラレ）は、1回目に92m、2回目では96mを飛び、合計238.9点で13位となった。2大会ぶりのメダル獲得はならなかった。

郄梨は17歳でソチ五輪（4位）に出場し、2018年の平昌大会では日本女子ジャンプ初の銅メダルを獲得した。しかし、22年北京大会の混合団体では「スーツの規定違反」で郄梨の1回目の記録が無効となり、日本は4位。混合団体のメダルを逃すという試練を経験した。

4大会連続4度目の五輪出場となった郄梨は1回目、92mのジャンプで暫定14位につけた。「自分のジャンプで支えてくれている人たちに恩返しをしたい」と話していた郄梨、勝負の2回目はを飛距離を4m伸ばし96mをマーク、13位に入った。

郄梨は「応援してくださる皆様に楽しんでもらえるようなパフォーマンスはできなかったと思うんですけど（丸山）希ちゃんが銅メダルを取る姿を間近に見られて、すごく幸せな気持ちになりましたし、五輪っていう試合をすごく楽しめた1日だった」と試合を振り返った。そして「本当にスタートする最後まで応援してくださる方々の応援が聞こえてスタートできたので、すごく心強く飛ぶことができました」と、声援に感謝した。