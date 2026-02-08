◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 男子シングル・ショートプログラム(大会2日目/現地7日)

フィギュアスケート団体の男子シングルショートプログラム(SP)で日本の鍵山優真選手が圧巻の演技を披露し自己ベストに迫る108.67点で1位をマークしました。

団体はここまでアイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手組が8位、ペアSPで三浦璃来選手・木原龍一選手組が1位、女子SPで坂本花織選手が1位となり、日本は23ポイント。アメリカの25ポイントに続き2位につけていました。

男子SP10人中9番目に登場した鍵山選手は冒頭の4回転トウループ+3回転トウループのコンビネーションを成功。さらに4回転のサルコウなどほぼノーミスの演技で108.67点をマークしました。

そして10番目に登場したアメリカのイリア・マリニン選手は冒頭で4回転フリップを成功させますが、直後のトリプルアクセルで少しつまずきます。その後は高難度のコンビネーションを決めますが、得点は98.00点となりました。

この結果、アメリカのマリニン選手は2位で9ポイントを獲得し首位をキープ。日本は鍵山選手が1位で10ポイントを獲得しチームジャパンは1ポイント差の2位で決勝に進出となりました。

▽団体予選終了順位(得点)1.（34）アメリカ2.（33）日本3.（28）イタリア4.（27）カナダ5.（25）ジョージア6.（24）フランス7.（14）韓国8.（14）中国9.（12）イギリス10.（8）ポーランド