【フィギュア団体】鍵山優真が圧巻の演技 2位マリニンに10点差で男子SP1位獲得 チームジャパンは2位で予選通過
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 予選 男子シングル・ショートプログラム(大会2日目/現地7日)
フィギュアスケート団体の男子シングルショートプログラム(SP)で日本の鍵山優真選手が圧巻の演技を披露し自己ベストに迫る108.67点で1位をマークしました。
団体はここまでアイスダンスのリズムダンスで吉田唄菜選手・森田真沙也選手組が8位、ペアSPで三浦璃来選手・木原龍一選手組が1位、女子SPで坂本花織選手が1位となり、日本は23ポイント。アメリカの25ポイントに続き2位につけていました。
男子SP10人中9番目に登場した鍵山選手は冒頭の4回転トウループ+3回転トウループのコンビネーションを成功。さらに4回転のサルコウなどほぼノーミスの演技で108.67点をマークしました。
そして10番目に登場したアメリカのイリア・マリニン選手は冒頭で4回転フリップを成功させますが、直後のトリプルアクセルで少しつまずきます。その後は高難度のコンビネーションを決めますが、得点は98.00点となりました。
この結果、アメリカのマリニン選手は2位で9ポイントを獲得し首位をキープ。日本は鍵山選手が1位で10ポイントを獲得しチームジャパンは1ポイント差の2位で決勝に進出となりました。▽団体予選終了順位(得点)
1.（34）アメリカ
2.（33）日本
3.（28）イタリア
4.（27）カナダ
5.（25）ジョージア
6.（24）フランス
7.（14）韓国
8.（14）中国
9.（12）イギリス
10.（8）ポーランド