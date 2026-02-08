「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝は大技２本を成功させ、金メダルを獲得した。銀メダルは木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝で、日本勢の歴史的ワンツーとなった。

木村は決勝の１本目で１９８０（５回転半）を決め、どうだと言わんばかりに両手を広げるポーズ。１回目１位となる８９・００の高得点をマークした。２回目は得点を伸ばせず、３位で迎えた勝負の３回目。２つ目の１９８０を決めて９０・５０の高得点をたたき出し、木俣を逆転した。

２００４年６月３０日、岡山市出身。趣味でスノーボードをしていた父の影響で４歳から板に乗り始め、１４年ソチ五輪で活躍する国内外のトップライダーをテレビで見て、中学１年から本格的にビッグエアを始めた。「葵来（きら）」の名前は、父が好きなアニメ「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ」の主人公のキラ・ヤマトが由来。アムロ・レイではないと報道陣に聞かれると「確かに」と笑いつつ、「でもカッコいい登場人物。僕も気に入っている」と笑顔を浮かべる。

運動能力が高く、幼少期から中学入学までは体操も習っていた。今でも陸上で軽々とバク宙などが可能で、磨いた空間認知能力はスノーボードにも生きている。「空中で今自分がどこにいるのか把握できるし、（飛び出しの）テイクオフでミスってしまっても、うまいこと体で持っていける」。２３〜２４年シーズンはＷ杯で総合優勝。今季はＷ杯勝利こそないが、全て１０位以内で２位が２度と上位をキープしている。この安定した滑りが木村の持ち味だ。

現在通う中京大はスノーボードに専念するため休学中。その決断が金メダルへとつながった。