フィギュアスケート団体戦

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は7日（日本時間8日）に行われ、男子ショートプログラム（SP）で鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が108.67点をマーク。イリア・マリニン（米国）を上回って1位となった。日本は、順位点で首位・米国とわずか1点差の2位で、フリーで逆転金メダルを狙う。

鍵山は冒頭に鮮やかにトーループの4-3回転を決めると、4回転サルコー、トリプルアクセルも成功。表情豊かに滑り切ると、何度もガッツポーズを見せた。世界最強、マリニンのスコアも上回った。

前日、団体最初の種目となったアイスダンスの吉田唄菜・森田真沙也組のリズムダンスに感激し、涙を流した。ペアSPの三浦璃来・木原龍一組、女子SPの坂本花織はそれぞれ1位と躍動。「チームジャパンが素晴らしい形で終わったので、凄く力をもらえて、その力が今日の僕に宿っていい形で出たと思う」と胸を張った。

チームメートの後押しのほかにも団体ならではの雰囲気が背中を押した。「各国の選手の方々がそばで見守ってくれたり、チームジャパンの応援団が凄く熱い声援をくれたので。全ての不安をかき消すかのような、そんな気持ちだった」と振り返った。

鍵山がマリニンを上回ったことで、順位点32点の日本は、順位点33点で首位の米国と1点差でフリーに臨む。この後にアイスダンス・フリーを行い、8日（日本時間9日）のペアと男女フリーで決着。男子のエースは「自分はチームを信じて、ただひたすら全力で応援するのみ。みんなが応援してくれたように、自分も全力で応援したい」と話していた。



（THE ANSWER編集部）