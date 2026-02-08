巨人のエルビス・ルシアーノ投手（２５）が７日、宮崎キャンプでライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。冷たい強風が吹き荒れる条件下で最速１５３キロを計測するなど、打者６人を無安打に封じた。育成選手ながら今キャンプ１軍スタート。期待の剛腕は「アグレッシブに攻めていけた」と阿部監督らの前でアピールに成功した。

投じたストレート９球のうち８球が１５０キロ超。大城、泉口などは快速球で押し込み、岸田からは外角低めのナックルカーブで空振り三振を奪った。１９０センチ、９５キロで来日４年目のドミニカン。まだ粗削りで制球力などに課題はあるが、ポテンシャルの高さは本物。「ちゃんとゾーンに投げられて手応えがよかった」と自慢の球威を見せつけた。

ブルージェイズ時代の１９年に１９歳１か月の若さでメジャーデビュー。２０００年代生まれで最初の大リーガーとなった逸材だが、巨人入団後は右肘手術など度重なる故障に苦しんできた。肉体強化のため、昨秋から意図的に体重を約４キロアップさせてキャンプイン。全体練習後の居残りトレーニングは常連で、球団の神田トレーナーも「『もう、けがはできない』という本人の覚悟めいたものを感じる」と今季に懸ける思いを代弁する。

８人目の助っ人になり得る存在だ。マルティネス、キャベッジ、バルドナードに加え今年は支配下で４人の新外国人が加入。“秘密兵器”の潜在能力が開花すれば、チームを救う選手となる可能性がある。まずは支配下昇格を目指すＭＡＸ１５８キロ右腕。最初のアピールチャンスでインパクトを残した。（堀内 啓太）

◆エルビス・ルシアーノ（Ｅｌｖｉｓ Ｌｕｃｉａｎｏ）２０００年２月１５日、ドミニカ共和国生まれ。２５歳。１９年にブルージェイズで１９歳でメジャーデビューして２５登板で１勝０敗、防御率５．３５。その後は右肘クリーニング手術もありマイナーでプレー。２３年１月に育成選手として巨人に入団。１９０センチ、９５キロ。右投右打。背番号０３５。