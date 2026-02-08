◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）＝大谷翔太】団体２日目は男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベストに迫る１０８・６７点をマークし１位。１０点をもたらし、日本は合計３３点。トップの米国に１点差の２位で決勝（フリー）に進んだ。

前回の２０２２年北京五輪は銀メダルを獲得した日本。６日の第１日は、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）で吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）の「うたまさ」が初陣を切って８位。続くペアＳＰでは、三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１位、女子ＳＰでも坂本花織（シスメックス）が１位となり、最大のライバル、米国に食らいついた。１日目を終え、坂本は「（点差は）想定内。いいスタートが切れたと思う」と、笑顔を見せていた。

◆団体決勝進出チーム

〈１〉米国（３４点）

〈２〉日本（３３点）

〈３〉イタリア（２８点）

〈４〉カナダ（２７点）

〈５〉ジョージア（２５点）

◇団体の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で２種目まで選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定。