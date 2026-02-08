◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)

スノーボード男子ビッグエア決勝が現地7日に行われ、金メダル候補に期待された20歳の荻原大翔選手は12人中12位で終えました。

決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定するビッグエア。予選をトップで通過した荻原選手は1本目で転倒し、21.00の最下位スタートとなると、2本目、3本目も転倒。得点が伸びず、34.75点で自身初のオリンピックを終えました。

荻原選手は自身の滑りについて、「今日は1本目にミスをしてしまって、そのまま2本目、3本目もうまくいかなかった。いつも自分は100-0ってところがあるんですけど、0が出てしまった」と振り返ります。

2回の滑りを終えてメダル獲得の可能性が消滅した中で臨んだ3本目には、6回転を超える大技に挑戦。「最後何するかと考えたら、せっかくだしやろうかなと思って。コーチと話してやることに決めました」と説明。転倒はしたものの歓声に笑顔で応えました。

荻原選手は今大会、ビッグエアのほかに男子スロープスタイルにも出場予定。「ビッグエアを逃しちゃったんで、スロープスタイルで金を目指したい」と笑顔で意気込みました。