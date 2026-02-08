「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）

木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が大技２本を成功させ、金メダルを獲得した。銀メダルは木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝で、日本勢の歴史的ワンツーとなった。

木村は決勝の１本目で１９８０（５回転半）を決め、どうだと言わんばかりに両手を広げるポーズ。１回目１位となる８９・００の高得点をマークした。２回目は得点を伸ばせず、３位で迎えた勝負の３回目。２つ目の１９８０を決めて９０・５０の高得点をたたき出し、木俣を逆転した。

木村は予選は３位で通過。大舞台での公式練習後には「金メダルを狙いつつ、自分のやるべきことができればいい」と虎視眈々と上位を狙っていた。

快挙の２１歳は「有言実行という感じですね」と笑顔。現在通う中京大はスノーボードに専念するため休学中で、その決断も金メダルへとつながり「今年はスノーボードに注いだ時間が多く、家族、コーチが手厚いサポートをしてくださったので、このような結果でお返しできて嬉しい」と感謝した。

逆転での金メダルに、「２本目はかみ合わなくて着地できなかったが、そこを修正できて、３回目でクリーンメイクできてよかった。（金メダルは）とても重たいです」と笑った。

◆木村葵来（きむら・きら）２００４年６月３０日生まれ、岡山県岡山市出身。小学６年生の時にオリンピックを見た事をきっかけにスロープスタイル、ビックエア競技を始める。中学２年でプロ資格を取得。２３年１月に初出場したワールドカップでいきなり銅メダル。同年２０２３年の１０月のワールドカップで銀メダルを獲得。今季３大会とも２位、３位で占めた。ムラサキスポーツ所属。