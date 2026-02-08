◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、五輪初出場の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が1本目で89.00点、3本目で90.50点を獲得し計179.50点で金メダルを獲得した。木村は今大会日本選手団の金メダル1号。銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）とワンツーを決めた。同種目では22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いたが、日本男子としては初のメダル獲得となった。

5日の予選を3位で通過し、この日は試技1回目でバックサイド1980（5回転半）をきれいに決めて89.00点でトップ発進。しかし、2回目はスイッチバックサイドの1800で尻もちをつき、4位に後退した。しかし、ラスト3本目で大技バックサイド1980を完璧に決め90.5点を叩き出し大逆転で金メダルをつかみ獲った。

木村は表彰式後、「有言実行っていう感じですね。2本目から3本目で修正できたのは良かった。（金メダルは）とても重たいです」と万感の表情。名前の「きら」のごとく笑顔をキラキラと輝かせた。

表彰式後の喜びの声は以下の通り。

――金メダルおめでとうございます。

「有言実行っていう感じですね。今年はかなりこう…スノーボードに注いだ時間が長かったですし、家族だったり、コーチとか、周りの人たちがより手厚いサポートをしてくださったので。本当にこのような結果でお返しすることができてうれしいです」

――3回目のスイッチバック1980での逆転での金メダル。どんな思いで飛んだのですか？

「そうですね…2本目ちょっと抜けの瞬間がうまくかみ合わなくて。それで着地ができなかったんですけど。ちゃんとそこを修正できて、3本目でクリーンメークできたのは良かったです」

――金メダル第1号。感触は？

「とても重たいです」

――スロープスタイルで2冠かかってます。

「そうですね。スロープスタイルも、もちろん金メダルを目指してやるんですけど…それよりも自分のやれるべきことがやれればいいと思っています」