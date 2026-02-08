クロスファイア。左投手が右打者の懐をえぐる直球だ。巨人のドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）が初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。その必殺技を、即戦力ルーキーが披露した。

「少し緊張もあったんですけど、打者としっかり勝負できた。（出来は）60〜70点ぐらいですかね」

カウント1―1から行われ、先頭の佐々木に四球を与えたが、全く動じない。育成3年目・宇都宮から、この日最速の146キロ直球で見逃し三振を奪うと、ハイライトはドラフト5位・小浜（沖縄電力）との対戦。プレートの一塁側から投じられた、角度あるクロスファイアの145キロ直球で空振り三振を奪い「あそこ（内角）に投げられないとしんどくなるのは自分なので一つの武器」と胸を張った。打者5人に19球投げ、安打性なしの1四球、2奪三振と上々の内容でアピールした。

昨年の社会人No・1左腕の片りんを見せ、ネット裏から視察した阪神・嶋田宗彦スコアラーは「クロスファイアはいい角度で来ているし、厄介やね〜。ホームベース上でも強い真っすぐを投げている」と警戒した。阿部監督は「（実戦形式で）投げられただけでいいんじゃないですかね。まだこれからですから」と期待した。

今後は紅白戦での登板が見込まれる。最速152キロ左腕は球速についても「もうちょっと必要なので上げていきたい」と意欲。宮本和知や高橋尚成ら歴代エース左腕がつけてきた21番を背負う男が、新たな左のエースへ右打者の内角をえぐっていく。（田中 健人）

▼巨人・杉内投手チーフコーチ 真っすぐは思った以上に切れていたし、球速も出ていた。（小浜からの三振は）いい角度で投げていた。あれを安定して投げられたらいい。

▼巨人・小浜（内角に食い込む145キロ直球に空振り三振）強さがあって、角度もあった。（ボールは）良かったです。