「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）

阪神は今キャンプで初のシート打撃を行った。、具志川組から木浪、豊田、島田、ドラフト５位・能登の４人が招集された。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

◇ ◇

−シート打撃では具志川組も参加。

「順番ですね。順番で。次はまた違う選手たちで、やっていくっていうところでは。順番でやってます」

−木浪について。

「今日が全てではなくて、やっぱり日々日々、調整し、合わせていきながらっていうところですから。１週間ぐらい空く選手もいますから。その中で、内野手のポジションプレーヤーなので、まず打席を与えてから今の状況を分かりながら、また練習をしていくというキャリアのところですよ。木浪に関しては」

−能登が好投。

「健康で戻ってきましたから。これは昨年も伊原も木下も同じように、こちらとしてはホッとするところではありますね。どの選手に対しても同じなんですけど最初というのはすごく投手、野手問わずに緊張するでしょうから。谷端も浜田も元山もそうだし、新入団の選手というのは緊張感があったと思います」