俳優のファーストサマーウイカ（35）が7日深夜に放送されたテレビ東京「ドラマチックに!喋ってお焚き上げ」（深夜1・25）に出演。アイドル時代に地元・大阪公演で関係者あいさつが「最高」だった理由を明かした。

今期放送中の同局ドラマを入り口にトークを展開していく同番組。「この愛は間違いですか〜不倫の贖罪」で、元カレと偶然出会ってお茶をする場面があった。ここで「元恋人と偶然再会してお茶行くのって普通?」というトークテーマが出され、元カレにまつわるトークが展開された。

ウイカは「私は、全国ツアーの大阪公演。地元大阪だから。大阪公演の関係者席に元カレ3人とお父さんがいた日があります」と切り出した。まさかの状況に遭遇したことに共演者たちは大笑い。

「3人も?」「気まずい」という声があがるも、ウイカは「最後の関係者あいさつの時が最高」と明かした。当時は元カレ3人にそれぞれ「元気?」と声をかけた後に「父です!」と、と、父親の存在をサプライズで明かしたという。

この行動について「私だけが楽しい遊び」とウイカは懐かしそうに笑った。