東京六大学野球の早大が７日、西東京市のグラウンドで新入生を迎えて初練習を行った。横浜・阿部葉太外野手（１７）は豪快な打撃を披露し、明大・高山俊（オイシックス）の持つリーグ記録を更新する「１３１安打超え」を目標に掲げた。

「４年生のリーグ戦が始まる頃には、そこ（リーグ戦の最多安打数）を狙えるような数字をたたき出していけたら」。３年後の達成に向けて準備は怠らない。「１年生の春からしっかりできるように、アピールしていきたい」と高校野球引退後、オフ期間もウエートトレを週２、３日から４日に増やすなど体重は２キロ増の８５キロとなった。

この日は悪天候で室内で打撃練習を行い、力強い快音を響かせた。小宮山監督は「（打撃は）こちらの思っている通り。体がちょっとデカくなっているなと。トレーニングしているなって」と万全の準備ににんまり。キャンプにも予定通り帯同させる計画だ。

母校・横浜のセンバツ大会出場決定を受け、「思い切ってやってほしい」と阿部。「最後まで諦めないプレーというか、横浜で培った泥臭さを神宮の舞台でもやっていきたい」。“横浜魂”を忘れず新記録に挑む。

◆阿部 葉太（あべ・ようた）２００７年８月６日生まれ、１８歳。愛知県出身。１８０センチ、８５キロ。右投げ左打ち。田原市立東部小２年から田原東部スポーツ少年団で野球を始める。田原市立東部中では愛知豊橋ボーイズに所属し、主に三塁手と遊撃手を務める。横浜では１年夏からベンチ入り。５０メートル走５秒９、遠投１００メートル。憧れの選手は大谷翔平。