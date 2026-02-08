「ヤクルト春季キャンプ」（７日、浦添）

開幕投手候補のヤクルト・奥川恭伸投手（２４）が７日、今キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。岩田ら打者のべ８人に３７球を投じ、安打性の当たり３本に抑えた。

時折、浮かべる笑顔が多くを物語っていた。最速１４８キロ直球にスライダーやフォークを交えて打者を封じ込めた。「もう少し力が抜けてきて、バランスが良くなってくれば、もうちょっと良くなる」。淡々とした口調で語り、先を見据える。

昨季は自身初の開幕投手を務めたが４勝に終わった。反省を糧に、ここまで投げ込みを重点的に行ってきた。自身初となる規定投球回到達を目指す今季。「（体に）負荷をかけないのもそうですし、バッターに打たせない」と“脱力投法”を心がけている。

強い覚悟で臨む右腕の姿に池山監督は「“脱奥川”を自分でやっているような感じはする」と説明。開幕投手については「まだ決めてない」とし、「（先発の）軸になってもらえるような責任感はもう持っている」と奥川を高評価。先発陣再建のキーマンの一人が、上々の滑り出しとなった。