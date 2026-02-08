◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第2日 スノーボード 男子ビッグエア決勝（2026年2月7日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード最初の決勝種目、男子ビッグエアが行われ、いずれも五輪初出場となった日本の木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が179.50点で今大会日本勢1号の金メダル、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が171.50点で銀メダルを獲得した。

ビッグエアでは22年北京大会で女子の村瀬心椛が銅メダルに輝いていたが、日本男子は初のメダル獲得で、金・銀メダルは男女通じて初の快挙となった。日本選手団として1972年札幌五輪のノルディックスキー・ジャンプ70メートル級（現ノーマルヒル）以来となる表彰台独占こそ逃したものの、ワンツーフィニッシュで新たな“お家芸”を印象づけた。

この歴史的快挙にネットでは「素晴らしい快挙」「笑顔可愛いな」「木村選手の3本目は、ルールとか全く分からないド素人でも、群を抜いて素晴らしいのが分かりました」「日本スノーボード無敵すぎるだろ！！」「何回転するねん」「ワンツーフィニッシュおめでとう」「歴史的瞬間見られて最高でした」「起きててよかった！」と歓喜の声があがった。