「ＤｅＮＡ春季キャンプ」（７日、宜野湾）

ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が７日、今キャンプ３度目のブルペンに入り、同最多の８５球を投じた。ここまで計２４７球と精力的に投げ込み、自身の投球は着実にビルドアップしている。

乾いたミット音と、アンパイアのストライクコールが響き渡った。直球の力は冴え、変化球の精度にも手応えがにじむ。藤浪は「良かったんじゃないですかね。かなり安定していましたし、おおよそのゾーンに収まったので。自分のやりたいことがしっかりできた」と頬を緩めた。

昨秋から、球団のＡＩ解析で判明した自らの課題と向き合ってきた。これまで軸足側に意識を置きがちだったが、重要なのはむしろ左足の使い方だった。小杉投手コーチは「左足をホーム方向にリードすることで、重心の管理ができる。そっちの方がエネルギーをロスすることなく投げることができる」と説明。今オフ、このフォームを徹底的に身体に染み込ませたことで、より安定感が増した。

ローテの柱として、メッツ傘下３Ａ時代のチームメートだったデュプランティエとともに期待がかかる。盟友の存在を挙げ「日本に来てくれて同じチームでやれるのはうれしい。２人で数字と成績で貢献できたらなと思います」と共闘を誓った。