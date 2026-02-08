「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ、甲府４−１福島」（７日、ＪＩＴリサイクルインクスタジアム）

Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ、カズこと三浦知良（５８）が開幕戦の甲府戦に先発して前半２０分までプレーし、自身が持つＪリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１カ月１２日に更新した。従来の記録は横浜ＦＣ時代の２０２１年５月１９日に、ルヴァン・カップの浦和戦に出場した際の５４歳２カ月２３日。カズは３トップの中央で奮闘。シュートは打てなかったが、１７２５日ぶりのＪピッチに感慨に浸った。チームは１−４で敗れた。

カズが５年ぶりにＪのピッチに帰ってきた。試合前には雪が舞うほどの寒さの中「気合を入れた」と半袖姿で先発出場。チーム戦術上、前半２０分で“お役御免”となったが、会場は敵である甲府サポーターも含めて大きな拍手に包まれた。カズにとって、感慨深いＪ復帰戦となった。

「やっぱりＪリーグの雰囲気はすばらしいなと。本当に幸せ。敵チームの選手が交代するときに拍手をもらえるなんてない。拍手してもらえないぐらい、点を入れて活躍しなきゃ駄目ですね」

先発を伝えられたのは試合２日前。「おしっこ、ちびりそうになった」と、青天のへきれきだった。それでも百戦錬磨のプロ４１年目。すぐに切り替え、照準を合わせた。寺田周平監督（５０）は「開幕戦、カズさんが出ることでチームの雰囲気も上がる」と、年上のレジェンドを送り出した。

３トップの中央で先発。ボールタッチの回数こそ少なかったが、ボールを引き出し前線の起点となる場面もあった。前半１７分には右サイドでシザース（またぎフェイント）を披露。敵側のバックスタンドが沸く異様な光景が注目度を物語っていた。

自身が持つＪリーグ公式戦の最年長記録を更新したが、「そこは自分自身そんなに意識してない」と意に介さない。年齢から来る衰えを自覚する中、日々のトレーニングは決して怠らない。「そこがなければピッチに立つ資格がなくなってしまう」と変わらない信念がある。

２６日には５９歳を迎える。現役でプレーし続けるカズの姿は同世代の希望となっているはずだ。「感謝の気持ちをプレーに出して全力で取り組みたい。それだけですね」。次はゴールで、日本中を沸かせてみせる。